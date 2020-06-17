8 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Bazı yerleşim yerlerinde yeni koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Bugün karantina uygulaması başlatılan yerleşim yerleri;

BATMAN

Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş İlçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında tek katlı ev ile iki katlı bir dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Gecüş'te tek katlı evde yaşayan bir kadında korona virüs şüphe edilmesi üzerine yanındaki 2 katlı evde de filyasyon çalışması başlatıldı. Bunun üzerine kadının temaslı olduğu 22 kişinin yaşadığı 2 ev, karantinaya alındı. 14 gün süreyle gözlem altında kalacak kişilerin evlerinin giriş ve çıkışları, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16 Haziran 2020 tarihli kararı gereği korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak için 14 gün süreyle, ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 107 sokak No 7 adresindeki bina karantinaya alınmış olup belirtilen adrese giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.

KAYSERİ

Kayseri'de 22 daireli bina karantinaya alındı

Kayseri'de 22 daireli bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin, merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşadığı 11 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine 22 dairenin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı.

Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 44 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Borandere Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri, bölgede filyasyon çalışması başlattı.

Test sonucu pozitif çıkan kişi, Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan kişinin yaşadığı mahallede, yakınlarına ve komşularına ait 44 evde karantina uygulaması kararı aldı.

Ekipler, karar üzerine mahalle çevresinde önlem aldı.

İkametlerdeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Öte yandan mahallede 3 gün önce kız isteme merasimine katılan kişide Kovid-19 tespit edilmiş ve 5 ev karantinaya alınmıştı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'ta, pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan bazı kişiler tedavi altına alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokakta 21 Haziran'a kadar karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

MARDİN

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 mahallede kısmi karantina uygulaması başlatıldı.

İlçede Ortaköy ve Gökçe mahallelerinde Kovid-19 testleri pozitif çıkan vakaların artması ve sosyal hareketliliğin devam etmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Buna göre, Ortaköy Mahallesi'nde Yeni Sağlık Ocağı Caddesi, Küme Evleri, Eski Mardin Caddesi ve Eski Mardin Sokağı, Gökçe Mahallesi'nde ise Menderes Caddesi ve Menderes Sokağı ikinci bir karara kadar karantinaya alındı.

Sınırları belirtilen bölgeler kontrol altına alınarak, zorunluluk halleri dışında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

MALATYA

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Taşevler Mahallesi Kalenderler mezrası ve Köleler merkez mezrasında Kovid-19 nedeniyle bugünden itibaren karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

SİİRT

Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan belde de 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır" denildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle, 2 sokak ile 29 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinin Uğurlu Mahallesi, Suruç ilçesinin ise Barış Mahallesi'ndeki Sevim Sokak ile Üçpınar Mahallesi'ndeki Özbekler Sokak ve kent genelinde 29 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 4 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.

BİTLİS

Bitlis'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezindeki Zeydan Mahallesi Apsalağa Sokak'ta bir apartmanın geçici süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mezkur adreste ikamet eden vatandaşların apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."