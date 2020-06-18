MEB'den karne ve diploma açıklaması
MEB: İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceklerdir. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerdir.
|18 Haziran 2020 17:44
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı.
Duyuruda İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.
Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MEB'den sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama
18 Haziran 2020 23:09
|Bakan Selçuk: Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık
18 Haziran 2020 16:19
|MEB, yıllardır Sağlık Bakanlığının yaptığı türden bir uygulamayı yapamadı
18 Haziran 2020 11:03
|Flaş! Öğretmenlerin seminerleri online yapılacak
17 Haziran 2020 22:10
|MEB, teftiş ön incelemelerinde değişiklik yaptı
17 Haziran 2020 15:18
|MEB, LGS'de alınacak ek tedbirleri belirledi
17 Haziran 2020 14:30
|Bakan Selçuk: LGS sınavında maske çıkarılabilir
17 Haziran 2020 13:39
|YKS online deneme sınavları bu hafta yapılacak
16 Haziran 2020 16:12
|EBA'da sınırlamalar kalktı, 7/24 kullanılabilecek
16 Haziran 2020 14:09
|'EBA ile uzaktan eğitim, yıl boyunca devam edecek'
16 Haziran 2020 12:30