LCW'nin kurucusu Belediye Başkanı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|18 Haziran 2020 18:32
|Yazdır
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yaklaşık 2 haftadır rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bulunan 78 yaşındaki Küçük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi'nde doğan Küçük, çok sayıda öğrenciye burs vererek okumalarına ve eğitimlerine katkıda bulundu. Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından LC Waikiki'nin sahiplerinden olan Vahap Küçük, ilçede ve kentte çok sayıda hayır işinde yer aldı.
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük'ün babası olan Vahap Küçük, 2014'den bu yana AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Küçük evli ve 9 çocuk babasıydı.
18 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yunan Sahil Güvenlikleri: Göçmenleri açık denizde bıraktılar
19 Haziran 2020 01:08
|4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı
19 Haziran 2020 00:20
|Ertuğrul Özkök: İki kez bombalı suikastten kurtuldum
18 Haziran 2020 23:37
|Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama
18 Haziran 2020 23:29
|Türkiye, Çad'a ikinci kez tıbbi malzeme gönderdi
18 Haziran 2020 23:25
|'Saygı Öztürk siyasi tasarrufu eleştirmiyor, kadına iftira atıyor'
18 Haziran 2020 23:04
|Süleyman Soylu'dan Saygı Öztürk'e: Yalan!
18 Haziran 2020 22:55
|HDP'li 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
18 Haziran 2020 22:41
|Türk gemisi, Fransız gemisine yakıt ikmali dahi yapmış
18 Haziran 2020 22:03
|TAGEM genel müdürü, elektrikli traktör için tarih verdi
18 Haziran 2020 21:51