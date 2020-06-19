Katilin adını kanıyla yazdı
|19 Haziran 2020 08:27
|Yazdır
Kendisini terk etmek isteyen eşi Nurtaç Canan'a defalarca kurşun sıkan Ragıp Canan, onu evde ölüme terk etti. Nurtaç Canan acı içinde kıvranarak ölümü beklerken, kanıyla eşinin ismini yere yazdı: "Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum."
Hurriyt'ten Burcu Purtul'un haberine göre: Nurtaç Canan (46) ve Ragıp Canan (46), 23 yıl önce evlendi. Bir oğulları oldu. Ragıp Canan eşine evlilikleri boyunca şiddet uyguladı. Kafasında kavanoz kırdı. Yumruk atıp burnunu kırdı. Kaynar çayla yaktı. Şiddet mağduru kadın korkusundan şikayetçi olamadı. Her seferinde ailesinin yanına kaçtı. Kocası akrabaları araya sokarak eşini her defasında ikna edip eve geri getirdi. Evlendiği ilk yıl şiddete dayanamayan Nurtaç Canan eşinden boşandı. Ancak Ragıp Canan onu tekrar evlenmeye razı etti. Pandemi sürecinde işyerlerini kapatan Nurtaç Canan eşine, "Ayrılmak istiyorum" dedi. Çılgına dönen Ragıp Canan, ocaktan aldığı çaydanlığı üzerine attı. Kadının boynu ve kolu yandı. Yine korkudan şikayetçi olmadı.
Son dakika haberi: Dehşet satırları Öleceğini düşündü, kanıyla katilini bunu yazdı: Beni kocam vurdu
SAKAT KALDI
Nurtaç Canan bu kez kararlıydı. Eşinden ayrılacak ve 22 yaşındaki oğluyla yeni
bir yaşam kuracaktı. Eşyalarını toplamak için 4 Haziran'da İstanbul Zeytinburnu'ndaki
eve gitti. Tam evden çıkarken elinde silahla içeri giren eşi, belden aşağısına
defalarca kurşun sıktı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadın, yere yığıldı. Ragıp
Canan eşinin banka kartı ve telefonunu alarak kaçtı. Hareket edemeyen Nurtaç
Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere şu yazıyı yazdı: 'Annem babam
hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.'
Ragıp Canan kaçtıktan sonra oğlunu arayıp "Anneni dövdüm, git bir bak" dedi. Annesinin yanına giden oğlu korkunç manzarayla karşılaştı. Hastaneye kaldırılan Nurtaç Canan'a bacağının kesilebileceği söylendi. Ameliyat başarılı geçti ve bacakları kesilmekten kurtuldu. Ancak Canan artık yürüyemediği gibi bacaklarını kıpırdatamıyor. Hala yakalanamayan eşinin mesaj atarak ve akrabalarına araya sokarak barışmaya çalıştığını söyleyen Canan "O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor" dedi.
'ÖLDÜRMEDEN VAZGEÇMEYECEK'
Ölümün kıyısından dönen Nurtaç Canan, Hürriyet'e gözyaşları içinde şunları anlattı: "Korktuğum için şikayette bulunamadım hiç. Genç kızları taciz etti. Müşterimle beni aldattı. Beni vurduktan sonra babamı arayıp 'Git kızını öldürdüm, cenazesini kaldır' diyor. Bir kurşun hala bacağımda onu çıkarmayacaklarmış. Bana hayatı boyunca 'Benden ayrılamazsın seni sakat bırakırım' deyip durdu. Öldüremediği için benden vazgeçmiyor. Ama dediğini yaptı, sakat bıraktı. Dün mesaj attı oğluma 'Ben yemin etmişim senin annen benim ilk ve son karım olacak' diye. Öldürmeden vazgeçmeyecek."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 3'ü polis 62 gözaltı
19 Haziran 2020 09:01
|Şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için pencereden atladı
19 Haziran 2020 08:51
|Taksici motosikletten fırlayan polisi son anda havada tuttu
18 Haziran 2020 19:32
|Kamyon şoförünün ışık ihlali iki can aldı
18 Haziran 2020 17:54
|Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
18 Haziran 2020 16:35
|Yaşlı adamların kavgası hastane ve karakolda bitti
18 Haziran 2020 15:46
|Korna çaldı diye pala, bıçak, demir ve tahta ile saldırdılar
18 Haziran 2020 15:33
|112 ambulansı devrildi: 1 ATT yaralandı
18 Haziran 2020 14:56
|16 yaşında 90 suç kaydı olan kişi tutuklandı
18 Haziran 2020 14:52
|Akrabaların silahlı çatışmasında biri muhtar 4 tutuklama
18 Haziran 2020 14:22