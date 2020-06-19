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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 19 Haziran 2020 09:38
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,85906,8600
Avro7,69207,6930
Sterlin8,51408,5560
ANKARA
ABD Doları6,84506,8750
Avro7,66507,7050
Sterlin8,46108,6630
Anadolu Ajansı
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