Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
|19 Haziran 2020 14:16
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