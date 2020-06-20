1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı diledi.
 20 Haziran 2020 08:41
Yazdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı diledi.

Koca, Twitter hesabından, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin." paylaşımında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İttifak yapmayanlar için baraj düşüyor
20 Haziran 2020 07:11		 Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
20 Haziran 2020 03:12
Sağlık Bakanı Koca: Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum
20 Haziran 2020 01:50		 Oktay'dan sınava girecek öğrencilere: Aklınıza, kaleminize kuvvet
20 Haziran 2020 01:49
20 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
20 Haziran 2020 00:01		 Bakan Karaismailoğlu: Cudi Dağları'nı tüneller ve viyadüklerle deldik
19 Haziran 2020 22:38
Bakan Karaismailoğlu: PKK'nın tek istediği kaos, çatışma, kan
19 Haziran 2020 20:54		 Kandıra Cezaevi'nde eylem yapmak isteyen HDP'lilere izin çıkmadı
19 Haziran 2020 18:09
MHP'de TBMM Başkanvekilliği için 'Celal Adan'la devam' kararı
19 Haziran 2020 17:59		 CHP'li Öztrak'tan, Hamza Yerlikaya açıklaması
19 Haziran 2020 17:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı
İttifak yapmayanlar için baraj düşüyor
Meslekten çıkarma cezalarında 'son savunma yaptırılmaması' iptal nedeni midir?
Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağacak
İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere 'maske' talimatı
Antikorlar 3 ay içinde kayboluyor
Konutta düşük faiz coşkusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 4
sınırlı sokağa çıkma yasağı 3
istanbul,ankara ve bursa'da maske zorunluluğu getirilmesi 5
hamza'dan şikayeti olan vatan sevgisini sorgulasın 3
ayasofya 1
Şarkı hediye etmek 1
İnziva 6
osmanlı tokadı 1
bu yazısı namussuzluktur 2
öğretmen seminerlerinin online'a çevrilmesi 2
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam