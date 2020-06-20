Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı diledi.
|20 Haziran 2020 08:41
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı diledi.
Koca, Twitter hesabından, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin." paylaşımında bulundu.
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