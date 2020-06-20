LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı
|20 Haziran 2020 14:06
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.
Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://www.meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
20.06.2020 Tarihinde Gerçekleştirilen Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
Sözel ve Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına ulaşmak için TIKLAYINIZ
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