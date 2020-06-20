'400 öğrenciye korona bulaştı' iddiası ikinci kez yalanlandı
Dün Milli Savunma Bakanlığı yalanlamıştı. Bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yalanladı. Koca yaptığı açıklamada "MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberi gerçek dışıdır." dedi.
|20 Haziran 2020 14:39
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberi gerçek dışıdır." dedi.
Dün Serdar Savaş adlı bir doktor "Bu hafta sonu yapılan MSÜ sınavlarında resmi kayıtlara göre 400 öğrenciye hastalık bulaştı" demiş ve tüm öğrencileri paniğe sevk etmişti.'Sınavda 400 öğrenciye virüs bulaştı' iddialarına açıklama
Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2020
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