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Postacının kulağını ısırarak kopardı
Karaman'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl (25) arasında kavga çıktı. Kızıl'ın kulağını ısırarak, koparan Sezai Ç., gözaltına alındı. Kızıl ise hastaneye kaldırıldı
|21 Haziran 2020 14:50
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Karaman'da tartıştığı postacının kulağını ısırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi'nde posta dağıtan Onur Kızıl, teslimat yapacağı apartmana bahçesindeki köpek nedeniyle giremedi.
Kızıl, köpeğin sahiplerinden yardım istedi. Bahçeye gelen köpeğin sahibi S.Ç. ile postacı Kızıl arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda S.Ç, postacı Kızıl'ın kulağını ısırarak kopardı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kızıl, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Şüpheli S.Ç. gözaltına alındı.
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