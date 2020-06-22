2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2020 KPSS sınavına yönelik geç başvuru tarihlerini açıkladı. Geç başvuru tarihleri olarak 22 ve 23 Temmuz 2020 tarihleri belirlendi.
|22 Haziran 2020 12:35
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ÖSYM Başkanlığı 2020 KPSS'de geç başvuru tarihlerini açıkladı.
Buna göre; tüm alanlar için geç başvuru tarihleri olarak 22 ve 23 Temmuz 2020 tarihleri belirlendi.
Bilindiği üzere, normal başvurular, daha önce açıklandığı üzere 30 Haziran ila 13 Temmuz tarihleri arasında alınacağı açıklanmıştı.
Yine daha önce açıklandığı üzere 2020 KPSS Lisans (GY, GK ve EB) 6 Eylül 2020 tarihinde, Alan bilgisi 1. gün sınavları 12 Eylül'de, Alan bilgisi 2. gün sınavları 13 Eylül'de, ÖABT ise 20 Eylül 2020'de yapılacak
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