1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyetten baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama

Ankara Emniyeti'nin sosyal medya hesabı üzerinden, baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir gruba yönelik, "Mevcut pandemi tedbirleri kendilerine hatırlatılarak grubun yürüyüşüne müsaade edilmemiş, araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve varsa diğer talepleri konusunda kendilerine yardımcı olunacağı ifade edilmiştir. Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak, yol trafiğe açılmıştır" açıklaması yapıldı.
 22 Haziran 2020 16:52
Yazdır
Emniyetten baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama

Ankara Emniyeti'nin sosyal medya hesabı üzerinden, baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir gruba yönelik, "Mevcut pandemi tedbirleri kendilerine hatırlatılarak grubun yürüyüşüne müsaade edilmemiş, araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve varsa diğer talepleri konusunda kendilerine yardımcı olunacağı ifade edilmiştir. Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak, yol trafiğe açılmıştır" açıklaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı twitter üzerinden yapılan paylaşımda, yurdun çeşitli yerlerinden Ankara'ya gelerek Anıtkabir'e giden baro başkanları ve avukatlardan oluşan grup hakkında bilgilendirme yapıldı. Emniyet'in açıklamasında, "Yurdumuzun çeşitli illerinden baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir grup, 22 Haziran 2020 günü saat 10.00 sıralarında ilimiz Eskişehir Yolu 15. km'ye gelerek, burada yaptıkları basın açıklamasının ardından kendilerini karşılamak için bekleyen Ankara Barosu üyelerinin bulunduğu yere şehirlerarası yol üzerinden yürüyüş yapmak istemişlerdir. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi gereği il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek alan ve güzergahların mülki amirliklerce belirlendiği, yürüyüş yapmak istedikleri güzergahın belirlenen yerlerden olmadığı, aynı kanunun 22. maddesine göre şehirlerarası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı ile mevcut pandemi tedbirleri kendilerine hatırlatılarak grubun yürüyüşüne müsaade edilmemiş, araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve varsa diğer talepleri konusunda kendilerine yardımcı olunacağı ifade edilmiştir. Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak, yol trafiğe açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Feyzioğlu: Benim ve TBB'nin seçtiği yöntem yürümek değil
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir ilde daha maske zorunlu hale getirildi
22 Haziran 2020 17:15		 Aile hekiminin testi pozitif çıktı, sağlık merkezi karantinaya alındı
22 Haziran 2020 17:13
Polisi görünce maske taktılar ama ceza yemekten kurtulamadılar
22 Haziran 2020 16:11		 Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi yarın başlıyor
22 Haziran 2020 16:03
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
22 Haziran 2020 13:40		 'İlk yüz koruyucu siperleri BİLSEM'lerde ürettik'
22 Haziran 2020 13:04
28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı
22 Haziran 2020 11:56		 Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
22 Haziran 2020 10:54
Kayseri Valisi ildeki vakalardaki artışa dikkati çekti
22 Haziran 2020 10:37		 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 ilde 12 okul inşa edecek
22 Haziran 2020 09:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:12 - Yargıtay, 'Motor arızası veren sıfır otomobil' için ayıplı mal dedi18:09 - Avukatlara pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasında17:59 - '10 günde 11 vaka görüldü, kaymakam sokağa çıkıp tek tek kontrol etti17:57 - Meteorolojiden İstanbul'a 'sarı' uyarı17:54 - 2020 BİLSEM öğretmen seçme mülakat sonuçları açıklandı17:53 - İyileşen koronavirüs hastalarında antikor seviyeleri hızla düşüyor17:49 - Kayseri havaalanında 'hasta' eden görüntü17:44 - Öğretmen hizmet puanlarındaki değişiklik yargıya taşındı17:35 - Denizli'de FETO'den 6 zanlı tutuklandı17:28 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:27 - Meteorolojiden 4 bölgeye 'kuvvetli yağış' uyarısı17:24 - YKS'de yeni karar... Ayrı salonlarda sınava alınacaklar17:15 - Bir ilde daha maske zorunlu hale getirildi17:13 - Aile hekiminin testi pozitif çıktı, sağlık merkezi karantinaya alındı17:03 - Polisin kafasına şişeyle vuran şüpheliler serbest16:52 - Emniyetten baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama16:50 - Altın rekor kırmaya devam ediyor16:45 - Benzin ve motorine zam yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir
Maske takmama cezası bugün başladı
Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
Kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
baroların ankara'ya alınmaması 1
sınırlı sokağa çıkma yasağı 1
biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık 1
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 6
aym'nin demirtaş kararı 1
Kalk gidelim 1
serdar savaş 1
erol bulut 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 VHKİ alacak
Eti Maden Bigadiç Bor İşletmesi 43 işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi 8 işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam