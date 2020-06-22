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Diyanet: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak

Erbaş: "(Suudi Arabistan'ın hac kararı) 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır."
 22 Haziran 2020 22:41
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Diyanet: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "(Suudi Arabistan'ın hac kararı) 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından 'hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır.' dedi.

İşte Başkan Erbaş'ın açıklaması;

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kur'a sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kur'a hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Memurlar.Net
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