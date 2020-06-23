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Baro Başkanları Feyzioğlu'nu alana almadı

Baro Başkanları dün yapılan sert müdahale sonrasında alana gelen türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu alana almadı
 23 Haziran 2020 12:49
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Baro Başkanları dün yapılan sert müdahale sonrasında alana gelen türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu alana almadı.

Baro Başkanları Feyzioğlu'na, dün alana gelmeliydiniz tepkisini gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yapılan müzakere sonrasında Avukatlar, 200 metre topluca yürüyecek.

Feyzioğlu yürüyüş kortejine alınmayacak. 200 metre sonra ise araçlara binilerek Anıtkabir'e gidilecek. Polis, yürüyüşün gerçekleşmesi için alandan çekilecek
Memurlar.Net
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