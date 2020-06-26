OHAL Komisyonu 3 aydır rapor yayınlamıyor

İhraç edilen personelin başvurularını karara bağlayan OHAL Komisyonu, son raporunu 27 Mart 2020 tarihinde açıklamıştır. Son açıklanan rapora göre 105 bin 100 başvuru hakkında karar verilirken, 21 bin civarındaki başvuruyla ilgili olarak incelemeler devam etmektedir.

Ancak Mart ayında başlayan pandemi nedeniyle, diğer Devlet kurumlarından bilgi akışında sorunlar yaşandığı ve bu nedenle de inceleme işlemlerinde aksamalar meydana geldiği belirtiliyor.

Komisyona başvuran ve dosyalarının incelenmesini bekleyenler, Pandemi süreci nedeniyle aksayan duyuruların yayınlanması bekliyor. Komisyonun kendi internet sitesindeki son açıklamalarını görmek için tıklayınız.