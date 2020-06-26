1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan sosyal medyaya kanun çalışması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız. Bu konuda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz. Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır.
 26 Haziran 2020 16:47
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşma programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Söz konusu yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

YKS tarihi çok önceden kamuoyu ile paylaşılmıştı. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Hassas bir çalışma yürüttük. Sınavın ilk tarihine en yakın zamanda yapılması uygun görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın sınav takvimini de etkiledi, hassas bir çalışma yürüttük. Sınavın ilk tarihine en yakın zamanda yapılması uygun görüldü. Sınav tarihinin turizme göre belirlendiği iddiası spekülasyondur.

Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum. Bu tarihle öğrencilerin gereksiz stres yaşamasının önüne geçildi. Sınav tarihinin turizme göre belirlediği iddiası spekülasyondur.

Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler velilerle birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı.

Öğrenci burslarını ciddi manada yükselttik, şu anda lisansta 550 lira. Kredi veya burs alan öğrencilerimiz bu yıl bir milyon 600 bini buldu. Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz.

Kredi ve burslar

Başvuran her öğrencimiz kredi veya burs alabiliyor. Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu. Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz. Bir yanda sanayide personel açığı dier yanda genç işsizlik var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite öğrencisi sayımız 1 milyon 650 binlerde iken 8 milyona yükseldi.

Üniversite öğrencisi sayımız 1 milyon 650 binlerde iken 8 milyona yükseldi. Sizlerden tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir. Bir tarafta sanayide ve tarımda çalışacak insan açığı, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız.

Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız. Meslek liselerimiz bu süreçte hiç boş durmadılar. Maske ve tulum üretmek suretiyle sürece çok ciddi katkı sağladılar. Benim için imam hatipli neyse meslek liseli de anadolu liseli de diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir.

Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık. Günümüz dünyasında dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli mecra olduğunu biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak, devlet başkanı olarak görevimdir. Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız. Bu konuda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz. Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır.

Erdoğan, YKS'nin neden ertelenmediğini açıkladı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizde hiçbir iş durmadı
26 Haziran 2020 17:32		 Bahçeli'den TBMM Başkanı seçimi açıklaması
26 Haziran 2020 15:57
Yavaş veya İmamoğlu cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?
26 Haziran 2020 15:28		 AK Parti'li Çelik'ten 'faşizm' açıklaması
26 Haziran 2020 14:46
'15 Temmuz sonrası özel güvenlik sektörüne de ayrı bir önem verilmiştir'
26 Haziran 2020 12:52		 MHP'li Enginyurt: Fındıkta FETÖ'cü bir oyun oynanıyor
26 Haziran 2020 12:47
3 Bakanlık 2'ye bölünecek
26 Haziran 2020 09:43		 Bakan Varank, 5 kıtada 86 ülkeye ihracat yapan firmayı ziyaret etti
26 Haziran 2020 09:42
Bülent Arınç'a soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
26 Haziran 2020 09:18		 AK Parti'den Z kuşağına özel seçim kampanyası
26 Haziran 2020 08:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:29 - Pozitif vakaların bulunduğu mahallede karantina süresi uzatıldı18:21 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:18 - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı18:11 - Erdoğan, YKS'nin neden ertelenmediğini açıkladı18:04 - Bu ilde 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı17:59 - MEB, sözleşmeli öğretmenler için yer değiştirme duyurusu yayımladı
17:58 - Hakkari'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi17:56 - Etkinlik pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 1 yıl 10 ay hapis17:47 - Levye ve satırlarla iki grup birbirine girdi17:42 - Koronavirüs testini yaptıran gurbetçiler karantinaya alınmayacak17:32 - Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizde hiçbir iş durmadı17:28 - Bakanlıktan Kamyon Tiyatrosu projesi
17:23 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:14 - Altın gramı 389 liraya yükseldi17:10 - Fırının bacasını benzinle temizlemeye çalışan 3 kişi patlamada yaralandı17:03 - Belediyenin döktüğü beton yolu elinde kazma ile böyle zarar verdi16:47 - Erdoğan'dan sosyal medyaya kanun çalışması açıklaması16:42 - DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık 2'ye bölünecek
Türkiye'de ilk defa bir vekil koronavirüse yakalandı
İçişleri, YKS saatlerinde sokak kısıtlama genelgesini yayınlandı
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
Manisa'da 5.5 şiddetinde deprem... İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi
İçişleri'nden yeni Genelge... İnternet kafeler ve oyun yerleri açılıyor
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Abonelik sözleşmesi iptali çilesi bitiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 1
süet ayakkabı kullanmanın zor olması 1
nazar 1
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 1
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
26.06.2020 beşiktaş vs konyaspor maçı 1
Yanlış ikilem 1
Yeni yasa hazırlığı 2
25.06.2020 van depremi 1
liverpool'un premier lig şampiyonu olması 1
SON İLANLAR
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi 175 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam