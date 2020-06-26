Erdoğan'dan sosyal medyaya kanun çalışması açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşma programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Söz konusu yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

YKS tarihi çok önceden kamuoyu ile paylaşılmıştı. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Hassas bir çalışma yürüttük. Sınavın ilk tarihine en yakın zamanda yapılması uygun görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın sınav takvimini de etkiledi, hassas bir çalışma yürüttük. Sınavın ilk tarihine en yakın zamanda yapılması uygun görüldü. Sınav tarihinin turizme göre belirlendiği iddiası spekülasyondur.

Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum. Bu tarihle öğrencilerin gereksiz stres yaşamasının önüne geçildi. Sınav tarihinin turizme göre belirlediği iddiası spekülasyondur.

Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler velilerle birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı.

Öğrenci burslarını ciddi manada yükselttik, şu anda lisansta 550 lira. Kredi veya burs alan öğrencilerimiz bu yıl bir milyon 600 bini buldu. Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz.

Başvuran her öğrencimiz kredi veya burs alabiliyor. Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu. Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz. Bir yanda sanayide personel açığı dier yanda genç işsizlik var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite öğrencisi sayımız 1 milyon 650 binlerde iken 8 milyona yükseldi.

Üniversite öğrencisi sayımız 1 milyon 650 binlerde iken 8 milyona yükseldi. Sizlerden tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir. Bir tarafta sanayide ve tarımda çalışacak insan açığı, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız.

Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız. Meslek liselerimiz bu süreçte hiç boş durmadılar. Maske ve tulum üretmek suretiyle sürece çok ciddi katkı sağladılar. Benim için imam hatipli neyse meslek liseli de anadolu liseli de diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir.

Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık. Günümüz dünyasında dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli mecra olduğunu biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak, devlet başkanı olarak görevimdir. Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız. Bu konuda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz. Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır.