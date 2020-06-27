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2020 TYT soruları: Türkçe testindeki Mabel Matiz sorusu neydi?

Üniversite sınavı YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi TYT sona erdi. Gözler 2020 TYT soru ve cevaplarına çevrilmişken sınav sonrası TYT Türkçe testindeki bir soru sosyal medyanın gündemine oturdu.
 27 Haziran 2020 14:12
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2020 TYT soruları: Türkçe testindeki Mabel Matiz sorusu neydi?

2020 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT sona erdi. Sınav sonrası TYT soru ve cevapları beklenirken testlerle ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Özellikle TYT Türkçe testindeki bir soru akıllara doğrudan Mabel Matiz'i getirdi.

Peki, TYT Türkçe testi Mabel Matiz sorusu neydi? İşte, 2020 TYT Türkçe testi içerisinde akıllara Mabel Matiz'i getiren soru...

TYT TÜRKÇE'DE MABEL MATİZ SORUSU

Esas itibariyle TYT Türkçe testinde Mabel Matiz doğrudan konu alınmadı. Sadece Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısının bir sözüne yer verilerek ne ifade ettiği soruldu. Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" şeklinde bir soru soruldu.

Soruda geçen ""Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısında yer alıyor.

MABEL MATİZ KİMDİR?

31 Ağustos 1985 tarihinde dünyaya gelen Mabel Matiz'in gerçek ismi Fatih Karaca'dır. Mersin'in Erdemli ilçesinde şoför bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mabel Matiz, ilkokulu ve liseyi Erdemli'de okudu, üniversite eğitimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde tamamladı. 2011 yılında Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini 2014'te yarıda bıraktı.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Mabel Matiz, müzik eğitimine üniversite zamanlarında aldığı gitar ve şan dersleri ile başladı. İlk bestelerini de üniversite yıllarında yapan şarkıcı, ilk şarkılarını kişisel ev kayıtları şeklinde oluşturmuş, bu şarkıları MySpace sayfası üzerinden anonim olarak yayınlamıştır. 2008'den bu yana kariyerini sürdüren sanatçı, şarkılarına ilgi gösteren Engin Akıncı ile tanışarak ilk albümünün hazırlıklarına başladı, bu kapsamda proje dahilinde Alper Gemici ve Alper Erinç ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girdi. "Sahne" adıyla aynı ilk albümü Mabel Matiz 11 Mayıs 2011'de piyasaya çıktı, bu albümden 5 şarkıya klip çekti. Mabel Matiz'in, bütün aranjmanları Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu'na ait olan, Mete Özgencil ve Yıldız Tilbe'nin katkılarıyla hazırladığı ikinci albümü "Yaşım Çocuk" 5 Ocak 2013'te piyasaya sürüldü. Albüm; Zor Değil, Aşk Yok Olmaktır, Yaşım Çocuk, Alaimisema gibi şarkılarıyla oldukça ses getirmiş, birçok ödül almış ve Milliyet Sanat Dergisi okurları tarafından "Yılın Albümü" seçilmiştir. Sanatçının, aynı yıl yayınlanan Aysel'in albümünde seslendirdiği Sultan Süleyman cover'ı tüm zamanların başarılı Türkçe cover yorumlarından biri olarak kabul edildi.

Mabel Matiz 2013 yılı sonunda GQ Türkiye dergisinin Men Of The Year ödüllerinde "Yılın Müzisyeni" ödülüne layık görülmüştür. Sonraki yıl Yaşım Çocuk albümünde yer alan "Alaimisema" şarkısı 14 Temmuz 2014'te Radio Edit versiyonuyla single olarak yeniden yayınlanmış, kendi albümleri dışında Teoman, Göksel, Ayşegül Aldinç, Özge Fışkın, Burcu Tatlıses, Ceyl'an Ertem gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarı ve besteci olarak da bulunmuştur.

13 Şubat 2015 tarihinde ise Can Güngör prodüktörlüğünde kaydettiği 3. albümü Gök Nerede'yi yayınladı. 20 Haziran 2018'de ise dördüncü stüdyo albümü olan Maya'yı çıkarmıştır.
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