Maske takmadan sınava giden öğrenciye ceza uygulandı
Bursa'nın İznik ilçesinde YKS sınavına gitmek için evinden çıkan gen öğrenciye, maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.
|28 Haziran 2020 15:45
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Bursa'nın İznik ilçesinde YKS sınavına gitmek için evinden çıkan gen öğrenciye, maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.
İznik ilçesinde bir kız öğrenci, sabah saatlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek içinden evinden çıktı. Kılıçaslan Caddesi'nde maske takmadan arkadaşıyla birlikte yürüyen genç kız, polis tarafından fark edildi.
Polis, öğrenciyi durdururken, maskesini takan genç kız, ceza yazılmamasını istedi. Ancak genç kıza, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadığı için 900 TL idari para cezası uygulandı.
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