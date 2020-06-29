Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|29 Haziran 2020 09:48
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,8530
|6,8540
|Avro
|7,7210
|7,7220
|Sterlin
|8,4680
|8,5100
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8400
|6,8700
|Avro
|7,6950
|7,7350
|Sterlin
|8,4180
|8,6130
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