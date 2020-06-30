Topkapı'da restorasyon rezaleti: Soruşturma açıldı
|30 Haziran 2020 08:53
|Yazdır
İstanbul'daki Tarihi Yarımada'da yer alan Topkapı Sarayı bir restorasyon skandalın sahne oldu. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı geçtiğimiz yıllarda, Topkapı Sarayı'nın harem bölümündeki yapılarından biri olan Valide Sultan Dairesi'nde restorasyon yaptırmaya karar verdi. Restorasyon kapsamında Topkapı Sarayı, harem, hünkar salonu, müzik odası restorasyonu gibi bölümlerin düzenlenmesi istendi.
RESTORASYON ZARAR VERDİ
Bu iş yüklenici olarak Er-bu İnşaat ve Kolektif simli bir firmaya verildi. Yapılan anlaşma kapsamında restorasyon işinin denetimi için bir kontrol teşkilatı oluşturuldu. Firma çalışanlarının bu birimin bilgisi ve talimatı ile eş güdümlü hareket edeceği belirtildi. Tarihi yapının belirlenen bölümlerinde tavan duvar yapılarının sağlamlaştırılması, duvar resimlerinin bağlantılı olduğu taşıcıyı ve çevresinde bulunan çinilerin tadilatına başlandı. İddiaya göre, restorasyon sırasında duvardan koparılan parçalar muhafaza altına alınırken, duvarlarda yapılan dikkatsiz ve özensiz çalışmalar nedeniyle incelmeler ve çeşitli delikler oluştu.
SAVCILIĞA İHBAR EDİLDİ
Restorasyonda yapılan hatanın, denetimi yapan kontrol biriminin bilgisi dışında yapıldığı ileri sürüldü. Yapılan skandal hata nedeniyle tarihi duvarlarda ve eserlerde kalıcı hasar oluşmasına neden olduğu kaydedildi. Bunun üzerine Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı telafisi mümkün olmayan hasara neden olan firmanın cezalandırılması istendi. Savcılık tarafından olayla ilgili 'Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefetten' soruşturma başlatıldı. Tarihi yapıda oluşan hasarın nasıl telafi edileceği ile ilgili çalışma başlatılırken konuyla soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İzmir'de maske uyarısı yapan doktor darp edildi
30 Haziran 2020 08:18
|3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
30 Haziran 2020 07:53
|'Çay bayat' deyip öğretmene kurşun yağdırdı
30 Haziran 2020 07:51
|Belediye işçisi feci şekilde can verdi
29 Haziran 2020 23:59
|Kartonla yokuştan kayan çocuğu halk otobüsü ezdi
29 Haziran 2020 23:42
|Bursa'da ele geçirildi! Frigya ve Roma dönemine ait
29 Haziran 2020 23:25
|Nöbet değişimine giden güvenlik korucusuna saldırı: 1 yaralı
29 Haziran 2020 23:20
|Cinnet getiren öğretmen satırla komşularına saldırdı
29 Haziran 2020 22:09
|Başkentte arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
29 Haziran 2020 22:08
|Lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı
29 Haziran 2020 21:28