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Ak Parti Grup Başkanvekili virüse yakalandı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı... Akbaşoğlu bugün Meclis'e gelip oy kullanmıştı...
 30 Haziran 2020 17:20
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Ak Parti Grup Başkanvekili virüse yakalandı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Akbaşoğlu bugün TBMM'ye gelip oyunu kullandı.

Sağlık durumu iyi

Tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve AK Parti Genel Merkezi tarafından sürecin takip edildiği bildirildi.

CHP'li Özel: Geçmiş olsun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel genel kurulda yaptığı açıklamada "Sayın Akbaşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz yakından takip ediyoruz. " diye konuştu.

Muhammed Emin Akbaşoğlu kimdir?

Muhammet Emin Akbaşoğlu,1968'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da dünyaya geldi. Aslen Çankırılı olan Akbaşoğlu, Küçükköy İHL ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu, daha sonra Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukukunda yüksek lisans yapmaktadır. Gaziosmanpaşa MGV İlçe Başkanlığı, (ESAM) İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde çalıştı.

1994 seçimlerinden sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü ve müfettiş olarak görev yaptı. 2003 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığında; Hukuk Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri olarak çalıştı. 2011 yılında Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. 2012 yılında gerçekleşen Uluslararası Adli Tıp Kongresi'nin (IALM) organizasyonunda görev aldı. Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesi'nde yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı.

İngilizce ve Arapça bilen Muhammet Emin Akbaşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Memurlar.Net
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