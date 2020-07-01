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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliğniden yapılan açıklamaya göre: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak
 01 Temmuz 2020 09:14
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliğniden yapılan açıklamaya göre: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Kurul toplantısı sonrası saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacağı bildirildi.

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