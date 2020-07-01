Vaka sayısı en düşük 5 il
|01 Temmuz 2020 20:03
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.
Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;
Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır; Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır.
İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimizi de anmak istiyorum;
Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını %31.35 oranında azaltmıştır.
Balıkesir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde %21.72 oranında azaltmıştır.
Samsun günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.42 oranında azaltmıştır.
Kırşehir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.27 oranında azaltmıştır.
Düzce günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 19.91 oranında azaltmıştır.
Gümüşhane'de ise 2 hafta içinde hiç vaka görülmemiştir.
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