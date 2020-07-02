MSÜ sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
|02 Temmuz 2020 17:40
|Yazdır
ÖSYM Başkanlığı 2020-MSÜ sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;
DUYURU
(02 Temmuz 2020)
2020-MSÜ Sınavı Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MSÜ sınavı sonuçları açıklandı
02 Temmuz 2020 17:02
|E-YDS 2020/8 İngilizce sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
02 Temmuz 2020 14:31
|ÖSYM, ALES/1 için yeniden başvuru alacak
02 Temmuz 2020 10:32
|ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı
27 Haziran 2020 13:29
|YKS'nin ilk oturumu TYT yarın düzenlenecek
26 Haziran 2020 09:57
|ÖSYM Başkanı Aygün: YKS için bütün hazırlıklar tamam
25 Haziran 2020 21:05
|Üniversite adaylarının YKS maratonunda geri sayım başladı
25 Haziran 2020 15:42
|ÖSYM Başkanı'ndan öğrenci ve velilere YKS uyarıları
24 Haziran 2020 14:22
|ÖSYM Başkanı: Sınav için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz
23 Haziran 2020 12:07
|YKS'de yeni karar... Ayrı salonlarda sınava alınacaklar
22 Haziran 2020 17:24