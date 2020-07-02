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MEB, formasyonun kaldırıldığını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirdiğini bildirdi.
 02 Temmuz 2020 23:19
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MEB, formasyonun kaldırıldığını duyurdu

Bilindiği üzere, 2023 eğitim vizyon belgesinde sertifikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulamasının kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde program açılması hedefine yer verilmişti.

Ancak, bu hedefin uygulamaya geçmemesi nedeniyle uzunca bir süredir durum belirsizliğini koruyordu.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verilmiştir.

Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tüm üniversitelere bildirilmiştir.

İŞTE MEB YAZISI
Memurlar.Net - Özel

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