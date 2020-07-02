Ticaret Bakanlığı 738 personelin tayin sonuçlarını açıkladı
Ticaret Bakanlığı, memurlar.net'te yer alan haber sonrasında, 738 personelinin tayin sonuçlarını açıkladı.
|02 Temmuz 2020 23:18
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Ticaret Bakanlığı personelinin mazeret tayin sonuçlarının, ilan edilen tarihte açıklanmadığını haberleştirmiştik.
Bakanlık, memurlar.net'te yer alan haber sonrasında tayin sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın kurumsal intranetten açıkladığı listeye göre 738 personelin yeri değişti. 970 personelin ise görev yerinde kalmasına karar verildi.
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