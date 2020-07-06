1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e su kuyruğu göndermesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'i etiketleyen Bakan Varank 'İyi seyirler!' ifadelerini kullandı.
 06 Temmuz 2020 15:24
Yazdır
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e su kuyruğu göndermesi

İstanbul'un Şile ilçesinde yaşanan su sorunu vatandaşları isyan ettirdi. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor. Vatandaşlar, mahalle mahalle dolaşan su tankerlerine gidip bidonla su doldurmakta çareyi bulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuyla ilgili Twitter'dan bu durumu eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'i etiketleyen Bakan Varank "İyi seyirler!" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un turizm açısından hareketli ilçelerinden Şile'de su sorunu yaşanıyor. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor.

İBB istiraki İSKİ'nin su kesintilerine çözüm üretememesi sonrası vatandaş çareyi taşıma suda buldu. Bidonlarla tankerin önünde kuyruğa giren vatandaşlar sırayla su aldı.

SOSYAL MEDYADAN İBB VE İSKİ'YE ELEŞTİRİ

Su sorununa karşı isyan eden vatandaşlar, Twitter hesaplarından İBB ve İSKİ'ye yüklendi.

BAKAN VARANK'TAN GÖNDERME

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyerek "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0" Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler!" ifadelerini kullandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil
07 Temmuz 2020 11:25		 Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga
07 Temmuz 2020 10:55
Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
07 Temmuz 2020 09:20		 Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
07 Temmuz 2020 07:43
Bugün gerçekleşecek başkan seçiminde Şentop favori
07 Temmuz 2020 07:40		 Sirte ve Cufra için eller tetikte
07 Temmuz 2020 07:25
'Türkiye olmasa halimiz perişan'
07 Temmuz 2020 06:50		 Bakan Pakdemirli: Yangıların 10'da 9'u insan hatasından çıkıyor
07 Temmuz 2020 01:32
7 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Temmuz 2020 00:01		 Irak ile Türkiye arasında vize görüşmesi
07 Temmuz 2020 00:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Teslim olan terörist ailesi ile görüştürüldü11:38 - Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi11:30 - CB, uzaktan eğitimde yerli yazılımların kullanılmasına öncelik tanınmasını istedi11:25 - Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil11:23 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama11:10 - İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek
11:10 - Normalleşme süreci başladı, hava kirliliği arttı11:08 - Kapkaççılar bekçileri geçemedi11:06 - Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi11:06 - FETÖ'nün itirafçı mahrem imamı örgütsel eylemlerini anlattı11:06 - Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı11:00 - GİB, 136 Gelir uzmanının becayişini sağladı
10:57 - Gram altın 393 lira seviyelerinde10:55 - Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga10:42 - 14 kişilik minibüste 42 yolcu10:41 - Kıdem tazminatına zam10:36 - Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
10:34 - 'İş kazaları nedeniyle her gün 4 işçi hayatını kaybediyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
7 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek
Taşerondan kadroya geçenlerin toplu sözleşme süreci başlıyor
Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
Babası KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle atılmıştı, mahkeme işlemi iptal etti
Alman Başkan'dan gurbetçilere: Tatile giderseniz kovarım!
Kredide büyük i ndirim. Bugün kredi alsanız ne ödersiniz?
İBB genel sekreteri değişiyor
Kadro vermeyince Rektör hakkında 'mobbing' iddiaları ortaya atıldı
Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Piknik alanları 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
Kanye west'in abd başkan adayı olması 2
Sembolik te olsa iki tane bayan milletvekili alalım 1
Polislerin kestiği salgın cezalarının geçersiz olması 1
gaziantep 2
süper bulaştırıcılar 3
hapşırmamak için burnunu sıkmak 1
Özdemir Erdoğan 2
koronavirüs 7 yıl önce çıktı 1
SON İLANLAR
Ürgüp Öğretmenevi İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Ünye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam