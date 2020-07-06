Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e su kuyruğu göndermesi
|06 Temmuz 2020 15:24
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İstanbul'un Şile ilçesinde yaşanan su sorunu vatandaşları isyan ettirdi. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor. Vatandaşlar, mahalle mahalle dolaşan su tankerlerine gidip bidonla su doldurmakta çareyi bulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuyla ilgili Twitter'dan bu durumu eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'i etiketleyen Bakan Varank "İyi seyirler!" ifadelerini kullandı.
İstanbul'un turizm açısından hareketli ilçelerinden Şile'de su sorunu yaşanıyor. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor.
İBB istiraki İSKİ'nin su kesintilerine çözüm üretememesi sonrası vatandaş çareyi taşıma suda buldu. Bidonlarla tankerin önünde kuyruğa giren vatandaşlar sırayla su aldı.
SOSYAL MEDYADAN İBB VE İSKİ'YE ELEŞTİRİ
Su sorununa karşı isyan eden vatandaşlar, Twitter hesaplarından İBB ve İSKİ'ye yüklendi.
BAKAN VARANK'TAN GÖNDERME
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyerek "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0" Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler!" ifadelerini kullandı.
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