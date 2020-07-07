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Küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalışan kişi gözaltına alındı
İstanbul'da küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalışan ve bu anları sosyal medya üzerinden yayınlayan şüpheli gözaltına alındı.
|07 Temmuz 2020 17:16
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İstanbul'da küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalışan ve bu anları sosyal medya üzerinden yayınlayan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir kişinin, kucağında bulunan küçük bir kıza elindeki sigarayı içirmeye çalışması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin Betül A. olduğunu ve Gaziosmanpaşa'da ikamet ettiğini belirledi.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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