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AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!

Anadolu Üniversitesi'nin yaz okulu kararına öğrenciler tepki gösterdi. Mağdur olduklarını dile getiren öğrenciler yaz okulunun açılması için Anadolu Üniversitesi'ne çağrıda bulunuyor.
 08 Temmuz 2020 01:42
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AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz gün bir duyuru yayımlanmış ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaz okulunun açılmayacağına yer verilmişti. Açıklama binlerce öğrenciden tepki çekti. Öğrenciler , daha geçen sene getirilen yaz okulunun neden kaldırıldığı sorusunu soraraken çok sayıda öğrenci, bu karar nedeniyle daha geç mezun olacağını ifade ederek yaz okulunun yeniden açılması için Cimer ile üniversiteye mesaj atmaya başladı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda bu yıl üç ders sınavı yapılacağı, yaz okulunun açılmayacağına yer verilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Üç Ders Sınavı"nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde, 2019-2020 öğretim döneminde "Yaz Okulu" açılmayacaktır.

"Üç Ders Sınavı" internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. "

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

Öğrencilerden gelen bazı tepkiler ise şu şekilde:

"Onca insan yaz okuluna güvenip dgs kaydi yapti yazik degilmi.

Yaz okulu olsun lütfen 3 dersi olan geçsin 4 dersi olan kalsın yazık degilmi ya lütfen bu mağduriyeti duzeltin adaletsiz davranılmış

Bir çok öğrenciyi mağdur ettiniz yardımcı olun lütfen böyle yaparak hayatımızı karartınız"
Memurlar.Net
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