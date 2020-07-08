Son 3 günde en fazla ve en az vakanın görüldüğü 7 il
Fahrettin Koca, son üç günde en fazla ve en az vakaların görüldüğü 7 ili açıkladı
|08 Temmuz 2020 20:06
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Koca, son üç günde en fazla ve en az vakaların görüldüğü 7 ili açıkladı
Vaka sayısının en fazla görüldüğü 7 il
İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa
Vaka sayısının en az görüldüğü 7 il
Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Bu teklifin FETÖ projesi olduğu içi boş bir iddiadır'
08 Temmuz 2020 21:45
|Bahçeli'den teşkilatlara genelge
08 Temmuz 2020 21:22
|Yalova'da 'camilerden müzik yayını' iddiasına açıklama
08 Temmuz 2020 21:08
|'Barolara siyaset karışacak diyenleri hayretle izliyoruz'
08 Temmuz 2020 21:05
|Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret
08 Temmuz 2020 20:55
|Bilim Kurulu Üyeleri ödenek veya maaş alıyor mu?
08 Temmuz 2020 20:36
|Sağlık Bakanı'ndan 'Kamuda vardiya sistemi'ne ilişkin açıklama
08 Temmuz 2020 20:23
|'Bayram'da il bazında bazı kısıtlamalar getirilebilir'
08 Temmuz 2020 20:08
|Yeni vaka sayısı bugün de 1000'in altına inmedi
08 Temmuz 2020 19:54
|Sırbistan'dan Erdoğan'a tıbbi yardım teşekkürü
08 Temmuz 2020 19:46