Sağlık Bakanı'ndan 'Kamuda vardiya sistemi'ne ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, bu süreçte kamuda bir vardiya sistemine geçilebilir mi? sorusunu yanıtladı

KAMUDA VARDİYA SİSTEMİ

'Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şuan gündemimizde yok. Düğün ve benzeri etkinlikler. Deminde bahsettiğim gibi asker uğurlamaları 8 ilde yasak. Bunun sayısı artabilir. Benzer şekilde diğer illerde de bir farklılık söz konusu ise karar alınabilir. İl bazında mahalle bazında ilçe bazından bu kararlar alınabilir.' açıklamasında bulundu.