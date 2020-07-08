Bilim Kurulu Üyeleri ödenek veya maaş alıyor mu?
|08 Temmuz 2020 20:36
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, CHP'li İlhan Kesici'nin 1930 yılında hazırlanan kanunla beraber, pandemi sürecinde Bilim Kurulu Üyelerinin ödenek veya maaş aldığı iddialarına cevap verdi.
' Ben doğrusu son derece üzüldüm. Sayın vekil arkdaşımızın bu konuda bilgilenmiş olmasını ümid ederdim. Bilim Kurulundan hiçbir üyemiz ödemek almamaktadır. Bu kadar net söylüyorrum. Tamamen gönüllülük esasına göre bu görevi yürütmektedirler. Bu Bilim Kurulunun umumi hıfzıssıhha gereği oluştuğunu ve hıfzıssıhha kanununa göre sağlık şurasu söz konusu fakat sağlık şurası mülga oldu yani kaldırıldı.
663 KHK ile daraltıldı, devamında AYM'nin özellikle adli bilirkişilik sağlık şurasını kaldırmasıyla Cumhurbaşkanlığı 1. numlaralı kararnamasiyle sağlık şurası kaldırılmış oldu. Yani şuan sağlık şurası yok. Olmayan sağlık şurasının bilim kurulu olur mu? Ödenek alması mümkün mü? Özellikle sağlık yönünden politika yapmak hiç bir siyasetçiye şifa olmaz. Biz bu noktada önerilerimiz yapıcı yapalım. Mücadelemiz koronavirüsle olsun. Ve gerçekten sağlık sistemimizle, sağlık çalışanlarımızla da dünyanın övdüğü, dünyanın takdir ettiği sistemimizle gurur duyalım. dedi.'
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