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Milli Eğitim Bakanı'ndan 'okulların açılması' ile ilgili açıklama

Bakan Selçuk: 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz.
 09 Temmuz 2020 11:27
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs önlemleri kapsamında açılması planlara okullara ilişkin bilgi verdi.

Okulların açılacağı hafta ne olacağını bugünden bilemeyiz. Velilerim şundan emin olsun, öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden önce. Biz 31 Ağustos'ta açılacak mı derken, bunun olmasını temenni ediyoruz.

''MEVZUAT GEREĞİ 31 AĞUSTOS DEDİK''

Mevzuat gereği takvimi bugünden açıklamak zorundaydık. 31 Ağustos'ta okullar açılsın derlerse de biz buna hazırız. Karma modele de hazırız. Biz uzaktan eğitime hazırız buna şüpheniz olmasın.

OKULLARDAKİ YENİ DÜZEN

Çocuklarımızın sağlını korumak için almamız gereken önlemler ne diye sorarak ilerliyoruz. Bizim ölçümüz çocukların sağlığını koruyarak çocukları okullara almak. Biz öğrencileri bir metrekareye sığdırmaya çalışmıyoruz. Seyreltme eğitim derler ise biz de ona göre biz çalışma yaparız.

Biz eylülde hangi tablo ile karşılaşırsak o tabloya göre hareket ederiz. İster maske deyin, temizlik malzeme, fiziksel koşullar deyin. Biz hepsine hazırız. LGS'de nasıls ınav verdiysek bunu da başarabiliriz.

ÖZEL OKULLARDA EĞİTİM NASIL OLACAK?

Özel okullarımız için, isteyen okulumuz 15 Ağustos'tan sonra yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlarlar. Şayet koşullar uygun olursa.

ÖĞRETMEN İHTİYACI

Bizim derslerimiz seyreltilecekse öğretmenlerimizin de vereceği dersler seyreltilmiş oluyor. Çünkü senaryolardan bir tanesi; bir kısmı uzaktan bir kısmı da yüz yüze eğitim. Hibrit model bunlardan biri. Eğer öğretmenlerimizin ders saatleri de seyrelmiş olacak. Biz bu sene 40 bin öğretmen alıyoruz.

FORMASYON KALKTI

Bunu geçen sene duyurmuştuk ama hukuki süreçler yeni tamama erdi. Çünkü biz hep şunu vurgularız kimsenin müktesep hakkı zarar görmesin deriz.

Formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüzbinlerce ihtiyaç olmayan alanlarda yüklü miktarda ücret ödeyerek bu belgeyi alıp beklentiye girmesiydi.

Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bu eğitimi kendimiz vereceğiz.

20 bin öğretmen mi alacağız. Bu 20 bin öğretmene eğitimi biz vereceğiz. Elinde belgesi olanların hak kaybı da olmayacak.

Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilere yönelik tahahhüt imzalama konusu şu an kesinleşmedi. Üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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