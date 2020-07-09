Milli Eğitim Bakanı'ndan 'formasyon' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Pedagojik Formasyonun kaldırılmasına yönelik açıklama yaptı.
|09 Temmuz 2020 11:40
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Selçuk, formasyonun kaldırılmasına dair de açıklamada buılundu.
Selçuk'un yaptığı açıklama şu şekilde
Bunu geçen sene duyurmuştuk ama hukuki süreçler yeni tamama erdi. Çünkü biz hep şunu vurgularız kimsenin müktesep hakkı zarar görmesin deriz.
Formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüzbinlerce ihtiyaç olmayan alanlarda yüklü miktarda ücret ödeyerek bu belgeyi alıp beklentiye girmesiydi.
Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bu eğitimi kendimiz vereceğiz.
20 bin öğretmen mi alacağız. Bu 20 bin öğretmene eğitimi biz vereceğiz. Elinde belgesi olanların hak kaybı da olmayacak.
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