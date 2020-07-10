Vekil kızı, arkadaş buluşmasına Çakarlı araçla gitti
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendini ele verdi
|10 Temmuz 2020 11:08
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