MEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı. İşte yıllık atanacak öğretmen sayısı
|11 Temmuz 2020 12:30
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Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, yıllık atanacak öğretmen sayısı giderek azalacak, bu sayı 10 bin olabilir dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 Ocak döneminde 20 bin öğretmen ataması yapmıştı.
Bakanlık, Haziran dönemi için de 20 bin öğretmen almak için duyuruya çıktı. Atama süreci devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, Hürriyet Gazetesi'nden Nuran Çakçakçı'ya 2021 öğretmen ataması için açıklamada bulundu.
Dönmez, Önümüzdeki yıllarda sadece emekli olan öğretmenlerin yerine öğretmen alacağız. Öğretmenlerin yüzde 87'si 50 yaşın altında. 60 yaş üstü öğretmenlerimizin oranı sadece yüzde 1.48 dedi.
Dönmez, Bu nedenden dolayı önümüzdeki yıllık atanacak öğretmen sayısı giderek azalacak. Yıllık atanacak öğretmen sayısı 10 bin olabilir ifadesini kullandı.
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