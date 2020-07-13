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Polis memuru, annesi ve babası kazada hayatını kaybetti

Kayseri-Ankara karayolu Kalaba mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'da görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı otomobil, tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru Oğuzhan Beyaz, babası Bekir ve annesi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybetti
 13 Temmuz 2020 10:55
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Polis memuru, annesi ve babası kazada hayatını kaybetti

Kayseri-Ankara karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolu Kalaba mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'da görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı otomobil, tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru Oğuzhan Beyaz, babası Bekir ve annesi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Senelik izne çıktığı öğrenilen polis memuru Oğuzhan Beyaz, Bekir Beyaz ve Nurten Beyaz'ın cenazeleri morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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