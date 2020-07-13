Bir garip olay! 'Size koronavirüs hediye getirdim'
|13 Temmuz 2020 18:32
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Bolu'da Nüfus Müdürlüğü'nde işini halledemeyince "Eşim korona virüslü, ben de size virüs hediye getirdim" diyerek paniğe neden olan şahıs ekipler tarafından teste götürüldü. Dezenfekte için yaklaşık 3 saat kapatılan müdürlük çalışmanın ardından açıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs evrak almak için Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. İstediği evrağı alamayınca sinirlenen şahıs, "Eşim korona virüslü. Ben de size korona virüs hediye getirdim" diyerek bağırmaya başladı. Şahsın 'virüs getirdim' demesi üzerine büyük panik yaşayan nüfus müdürlüğü çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin şahıs üzerinde yaptıkları incelemede eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tedavi altında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs korona virüs testinin yapılması için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Ateş Polikliniği'ne götürüldü.
Şahsın olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından personelin dışarı çıkarıldığı Nüfus Müdürlüğü'nde dezenfekte çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca dezenfekte edilen ve kapısı kilitlenen nüfus müdürlüğü, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.
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