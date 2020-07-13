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Öğretmenevi müdürüne makamında silahlı saldırı

Konak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Halil İbrahim Yüksel, makamında silahla vurularak yaralandı.
 13 Temmuz 2020 21:05
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Öğretmenevi müdürüne makamında silahlı saldırı

Konak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Halil İbrahim Yüksel, makamında silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksel ile odasında görüştüğü V.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. tabancayla Yüksel'e ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralanan Yüksel, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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