Diyadin Belediyesine kayyum atandı
|13 Temmuz 2020 22:46
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Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın yerine Kaymakam Hasan Doğan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yaşar'ın, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alındığı hatırlatıldı.
Yaşar hakkında, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğünü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın, 2019/2291 sayılı soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltına alınması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 13 Temmuz 2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Hasan Doğan Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."
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