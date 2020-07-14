Kaymakam kararnamesinin yayınlanması bekleniyor
10 Haziran'da yayımlanan Valiler Kararnamesinden sonra bu gece kaymakam kararnamesinin Resmi Gazetede yayımlanması bekleniyor.
|14 Temmuz 2020 00:39
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
14 Temmuz 2020 00:20
|SPK'dan 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya 'açığa satış' cezası
14 Temmuz 2020 00:00
|Kilis'te maske kullanımı zorunlu hale getirildi
13 Temmuz 2020 22:48
|Diyadin Belediyesine kayyum atandı
13 Temmuz 2020 22:46
|Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel için 1398 kadronun yer aldığı eş durumu nakil duyurusu yayımladı
13 Temmuz 2020 18:41
|Sakarya'da etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacak
13 Temmuz 2020 18:28
|İBB Meclisi'nden Ayasofya kararı! Oy birliğiyle kabul edildi
13 Temmuz 2020 17:22
|'15 Temmuz Treni' yarın yola çıkacak
13 Temmuz 2020 16:25
|Ankara Valiliği açıkladı: 1390 kişiye para cezası verildi
13 Temmuz 2020 16:22
|'Metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı' iddiasına açıklama
13 Temmuz 2020 15:28