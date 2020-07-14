M4 karayolunda Rus araçlarının geçişi sırasında bombalı saldırı
|14 Temmuz 2020 11:01
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Stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeler devam ediyor.
Rus devrisi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı.
Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; teröristler Türkiye ile İdlib'de gerçekleştirilen ortak devriye sırasında, konvoyun ilerlediği yol üzerinde el yapımı patlayıcı infilak ettirdi. Olayda üç Rus askeri hafif yaralandı, devriyede görevli Türk askerleri arasında da yaralılar var.
İşte M4 yolunda Türk-Rus askeri araçlarının geçişi sırasında patlamanın meydana geldiği yerin koordinatları.
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