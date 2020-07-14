Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yangına giden arazöz devrildi: 2 orman müdürlüğü personeli öldü
İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
|14 Temmuz 2020 15:52
|Yazdır
İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarında makilik alandaki yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 E 8262 plakalı arazöz, Küçükkale mevkisinde devrildi.
Arazözdeki Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Sedat Sagun ve Mustafa Genç, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ankara'da taksicileri borçlandıran tefecilere operasyon: 25 gözaltı
14 Temmuz 2020 15:36
|Define sevdası kötü bitti
14 Temmuz 2020 14:34
|'Size virüs hediye getirdim' diyen şahsa para cezası
14 Temmuz 2020 14:19
|Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı
14 Temmuz 2020 12:41
|Kovid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı
14 Temmuz 2020 11:09
|Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14 Temmuz 2020 10:22
|Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu
14 Temmuz 2020 10:08
|Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu
14 Temmuz 2020 10:01
|Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 09:57
|Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
14 Temmuz 2020 09:51