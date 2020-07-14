Yangına giden arazöz devrildi: 2 orman müdürlüğü personeli öldü

BEKÇİLERİN YAZDIĞI 'MASKE CEZASI' MAHKEMECE İPTAL EDİLDİ BOLU'da, maskesiz şekilde köpeği ile gezdiği sırada kendisine cezai işlem uygulamak isteyen bekçiler ile tartışan ve 392 TL ceza uygulanan Elif Nihan İ.'ye verilen idari para cezasını mahkeme iptal etti. Kararın gerekçesinde, "Hem sosyal devlet olma ilkesi, hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği, devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu" ifadeleri yer aldı.