Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
|15 Temmuz 2020 02:47
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YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 2764
Ekli "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 212 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.
14 Temmuz 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine ek 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 4- Yemek servisi kurulabilmesine ilişkin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan asgari personel sayısına ilişkin şart, kara hudut kapıları için uygulanmaz."
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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