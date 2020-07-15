1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 15 Temmuz 2020 02:47
Yazdır
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2764

Ekli "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 212 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

14 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine ek 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 4- Yemek servisi kurulabilmesine ilişkin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan asgari personel sayısına ilişkin şart, kara hudut kapıları için uygulanmaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çoklu baro kanunu resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
15 Temmuz 2020 02:49		 İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü
15 Temmuz 2020 02:44
Kalın: 15 Temmuz'da bazı ülkeler 'bekle ve gör' yaklaşımıyla sonucu bekledi
15 Temmuz 2020 01:40		 Bakan Dönmez: Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek
15 Temmuz 2020 01:39
Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
15 Temmuz 2020 01:29		 15 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
15 Temmuz 2020 00:05
Vatandaşa 'terbiyesiz' demişti, vali yardımcılığına atandı
14 Temmuz 2020 23:43		 Bakan Soylu: Peygamberimize hakaret eden pislik alındı
14 Temmuz 2020 23:39
İBB'nin faaliyet raporu kabul edilmedi
14 Temmuz 2020 23:35		 Ağrı 3 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
14 Temmuz 2020 23:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:49 - Çoklu baro kanunu resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi02:47 - Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik02:44 - İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü01:40 - Kalın: 15 Temmuz'da bazı ülkeler 'bekle ve gör' yaklaşımıyla sonucu bekledi01:39 - Bakan Dönmez: Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek01:29 - Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
00:53 - Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı00:52 - Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi00:07 - Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı tutuklandı00:05 - Halk eğitimlerde telafi eğitimi 31 Ağustosta başlayacak00:05 - 15 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Maddi veya manevi tazminat ödemeye mahkum olmanın memuriyetin devamına etkisi var mı?
00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim00:00 - BİLSEM Grup Tarama Uygulaması 5 Eylülde başlayacak23:59 - Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun23:56 - Whatsapp'ta erişim sorunu yaşanıyor23:50 - Kadınların elinden 1 milyon dolarlık ihracat
23:44 - Ambulansa yol vermeyen şoföre 2 bin 963 lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı tutuklandı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Maddi veya manevi tazminat ödemeye mahkum olmanın memuriyetin devamına etkisi var mı?
BİLSEM Grup Tarama Uygulaması 5 Eylülde başlayacak
Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı
Halk eğitimlerde telafi eğitimi 31 Ağustosta başlayacak
15 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Kalın: 15 Temmuz'da bazı ülkeler 'bekle ve gör' yaklaşımıyla sonucu bekledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kız bebeklerin tatlılığı 1
Küçükbaş hayvan 2
Düğün organizasyonu 1
12.07.2020 artvin'de gerçekleşen sel 3
adalet ağaoğlu 1
göğermek 3
parmak çıtlatmak 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
maske takmak 4
medipol başakşehir 3
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karamürsel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam