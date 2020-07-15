Çoklu baro kanunu resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN

AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7249 Kabul Tarihi: 11/7/2020

MADDE 1 - 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yer barosu" ibaresi "baro" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - 1136 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına, "dahildir.)" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve staj yaptığı baroya kayıtlı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - 1136 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yer barosuna" ibaresi "baroya" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - 1136 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "o baroya yazılı" ibaresi "staj yaptığı baroya kayıtlı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - 1136 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gelmesi hallerinde," ibaresinden sonra gelmek üzere "avukatın kayıtlı olduğu" ibaresi ve "yürütmek için" ibaresinden sonra gelmek üzere "kendi barosuna kayıtlı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 - 1136 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan "aynı baroya" ibareleri "aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - 1136 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Avukatların resmi kılık ve kıyafeti:

MADDE 49 - Avukatlar, mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkmak zorundadır.

Avukatlara, staj dönemi de dahil olmak üzere, baro ve Birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemez."

MADDE 8 - 1136 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Birden fazla baronun bulunduğu illerde baro için ayrılacak yer Türkiye Barolar Birliğine tahsis edilir ve Birlik, barolara kayıtlı avukat sayısını esas alarak bu yeri barolara tahsis eder."

MADDE 9 - 1136 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Cumhuriyet savcısı denetiminde ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "kayıtlı olunan" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 - 1136 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286 ncı maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz."

MADDE 11 - 1136 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "düşmedikçe," ve ikinci fıkrasında yer alan "avukat hakkında," ibarelerinden sonra gelmek üzere "kayıtlı olduğu" ibareleri eklenmiş ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "baro" ibaresi "kararı veren baronun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 - 1136 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Şu kadar ki, mesleğin ilk beş yılında baro keseneği yarı oranında alınır."

MADDE 13 - 1136 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat, bunlardan birinin levhasına yazılır."

MADDE 14 - 1136 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "o yer barosu" ibaresi, "bu tespiti yapan baronun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 - 1136 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla bir baro kurulabilir. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatlar esas alınır. Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile ikibin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliğine verilir. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirir. Kurucular kurulu en geç altı ay içinde organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş genel kurulunu toplar ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak Birliğe bildirir. Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar Birlikte temsil edilmez ve seçimli ilk olağan genel kurulunu 82 nci madde hükmü uyarınca yapar. Avukat sayısının ikibinin altına düşmesi halinde Birlik, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirir. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından son verilir ve son verme kararı Birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolur ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülür. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından Birliğin denetim ve gözetiminde yapılır ve kalan malvarlığı Birliğe geçer."

"Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır."

MADDE 16 - 1136 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genel kurul" ibaresinden sonra gelmek üzere "son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 - 1136 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan baro başkanının yerine baro yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından, kalan süreyi tamamlamak üzere baro başkanı seçilir."

MADDE 18 - 1136 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ikişer" ibaresi "üçer" şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Baro genel kurullarınca ayrıca her beşbin üye için birer delege seçilir."

MADDE 19 - 1136 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birlik Genel Kurulu baro seçimlerinin yapıldığı yılın aralık ayında, Ankara'da olağan toplantısını yapar.

Birlik Yönetim Kurulu doğrudan veya en az yirmibeş baronun yönetim kurullarının yazılı istemi üzerine, 117 nci maddede belirtilen görev alanıyla sınırlı olmak kaydıyla, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Ancak olağanüstü toplantıda seçim yapılamaz."

MADDE 20 - 1136 sayılı Kanunun 177 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulur. Büroda görevlendirme, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılır. Adli yardım bürosunun oluşturulmasına ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilir."

MADDE 21 - 1136 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesine "yer barosuna" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya o ilde birden fazla baronun bulunması halinde bu barolardan birine" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22 - 1136 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 23 - Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; Birlik Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılır."

MADDE 23 - 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Birden fazla baro kurulan illerde komisyona üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilir."

MADDE 24 - 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilir."

MADDE 25 - 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Birden fazla baro kurulan illerde hal hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilir."

MADDE 26 - 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilir."

MADDE 27 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

14/7/2020