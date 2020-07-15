MEB'den okullara kömür dağıtımına dair yönetmelik

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2759

Eldi "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Karar"m yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARA 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ISINMA AMAÇLI KÖMÜR DAĞITIMINA İLİŞKİN

KARAR

Miktar ve sevkiyat

MADDE 1- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ildeki okul ve kurumlara, 2020-2021 eğitim öğretim yılında azami 610,000 ton kömür dağıtımı gerçekleştirilir. İhtiyaç duyulması halinde toplam miktar %30 oranında artırılabilir,

(2) Her il ve ilçede dağıtımı yapılacak kömür miktarı, birinci fıkra hükümlerine göre okulların derslik sayıları ve bölgenin iklim koşullan dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

(3) Dağıtımı yapılan kömürler ilgili okul veya kurumun ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemez.

(4) İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, kömür teslimlerinin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde okulların ihtiyaçları nispetinde yapılmasını sağlar.

(5) Bu Karar kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılında yapılacak kömür sevkiyatları ve termin planı hakkında Milli Eğitini Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlükleri arasında protokol yapılır.

Görevlendirme

MADDE 2- (1) TKİ ve TTK tarafından CİF satış esaslarında Milli Eğitim Bakanlığınca bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKİ ve TTK sorumluluğunda nakledilir,

(2) Sevkiyat programı, belirlenen termin planına uygun olarak yapılır. Il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, termin planına uyar ve bu hususta gerekli tedbirleri alır. Termin planına uyulmaması durumunda okulların talepleri TKİ imkanları dahilinde hazırlayacağı yeni sevkiyat programına göre karşılanır.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.) ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilecek olup, TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılır.

(4) TCDD Taşımacılık A.Ş., kömürlerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi için gerekli önlemleri alır.

Orgahizasyön ve denetim

MADDE 3- (1) İl ve ilçe içerisinde dağıtım organizasyonu, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinasyonunda yapılır.

(2) Dağıtılacak kömürün niteliği, ilgili mevzuat ve/veya TKİ ve TTK tarafından üretilen kömürün özellikleri esas alınarak belirlenir.

(3) İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığınca bu Kararda geçen hükümler kapsamında denetlenebilir. Yapılan denetimler ve denetim sonucunda hazırlanan raporlar, Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

(4) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kapsamında denetim yapmaya Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı yetkilidir.

Vergi ve harçlar

MADDE 4- (1) Okul ve kurumlara yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenir.

Görevlendirme bedeli

MADDE 5- (1) TKİ ve TTK Genel Müdürlükleri tarafından bu Karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak CİF satış esaslarına göre okul ve kurumlara teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görevlendirme bedeli sayılır ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde TKİ ve TTK'ya ödenir,

(2) Bu Karar çerçevesinde TKİ ve TTK'ya bağlı müessese veya işletmelerden temin edilen ve münhasıran kuruluşların tesislerinde üretilerek okul ve kuramlara sevk edilen kömür için tespit edilecek satış fiyatı, aynı ürünün söz konusu kuruluşların teshine yönelik müessese veya işletme bazında, bir önceki ay ağırlıklı ortalama satış fiyatıdır.

Uygulama

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 1 inci madde kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile TKİ ve TTK arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.