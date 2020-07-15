Alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi açığa alındı
|15 Temmuz 2020 17:23
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Şırnak'ta alkollü olan ve uygunsuz hareketler sergileyen bir kamu çalışanı gözaltına alındı.
Şırnak'ta dün gece saat 01.00 sıralarında alkollü olan ve uygunsuz tavır ve hareketlerde bulunan kamu görevlisi gözaltına alınarak, görevinden uzaklaştırıldı.
Konuyla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2020'de saat 01.00 sıralarında 155 ihbar hattına gelen çağrıda ilimiz merkez Yeni Mahallede, vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir şahsın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri intikal etmiş, olay mahallinde A.A. isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiş ve adı geçen şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikat başlatılmış, ayrıca hakkında idari tahkikat başlatılan bahse konu şahıs, adli ve idari soruşturmaların selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.
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