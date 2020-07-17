Adaylar, KPSS branş sıralamalarının güncellenmesini bekliyor

BİLİM KURULU ÜYESİ, 2. DALGANIN BEKLENDİĞİ AYLARI AÇIKLADI Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, "Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın geleceğini bilim insanları olarak ön görüyoruz, olabileceğini de düşünüyoruz. Özellikle vücut direncimizdeki değişiklikler, kalabalıkların artması, kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirmeler nedeniyle ikinci dalga için eylül-ekim ayları beklediğimiz aylar" dedi.