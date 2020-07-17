Adaylar, KPSS branş sıralamalarının güncellenmesini bekliyor
|17 Temmuz 2020 10:02
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ÖSYM, son merkezi yerleştirmeyi, 2019/2 KPSS tercihleri adı altında, geçen yıl yapmıştı. Toplam 1.749 kadro ve pozisyonun yer aldığı tercihler için başvurular 2019 yılı Aralık ayı içinde alınmıştı.
Ancak, ÖSYM Başkanlığı, 2019/2 KPSS tercihlerinde yerleşen adayları, branş sıralamalarından hala düşmemiştir.
KPSS yönetmeliğinin ek 2. maddesinde yer alan "Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar." hükmü gereğince, merkezi yerleştirmelerde (2018/2, 2019/1 ,2019/2) yerleşen adaylar, 2020/1 KPSS tercihlerine başvuramayacaktır.
Bu bağlamda , 23 Temmuz ila 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak 2020/1 KPSS tercihleri öncesinde adaylar, branş sıralamalarının güncellenmesini talep etmektedir.
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