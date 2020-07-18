Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul'da polise hain saldırı... İki polis yaralı
İstanbul Bağcılar'da polislere silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iki polis yaralandı.
|18 Temmuz 2020 14:35
|Yazdır
Polise yönelik hain saldırı, Bağcılar'a bağlı Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta meydana geldi.
Silahlı saldırı sonucu iki polis yaralanırken, olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; polisler hafif şekilde yaralandı.
İki kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Muğla'da çöp kamyonu devrildi: 2 yaralı
18 Temmuz 2020 14:51
|Hakkari'de askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 yaralı
18 Temmuz 2020 14:49
|Manisa'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
18 Temmuz 2020 13:28
|Van Gölü'nde kaybolan iki kişinin daha cesedi bulundu
18 Temmuz 2020 13:15
|Çocuğunu sarkıtıp 'atayım mı' diye bağırdı
18 Temmuz 2020 10:53
|Eminönü'ndeki 'uçan tekmeli' saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
18 Temmuz 2020 10:35
|İzmir'de köprü altında erkek cesedi bulundu
18 Temmuz 2020 10:20
|Kırıkkale'de yaklaşık 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot ele geçirildi
18 Temmuz 2020 10:10
|11 saat şiddet gördü, 'Dolaba çarptım' dedi
18 Temmuz 2020 09:25
|Ankara merkezli 17 ilde 'milyonluk' yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı
18 Temmuz 2020 08:23