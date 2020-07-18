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Polisi şehit eden 4 şüpheli yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var

Bağcılar'da polis memuru Erhan Gökteke'nin şehit düştüğü olayda polis ekiplerinin peşinde olduğu bir şüpheli daha yakalandı.
 18 Temmuz 2020 19:06
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Polisi şehit eden 4 şüpheli yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var

Bağcılar'da polis memuru Erhan Gökteke'nin şehit düştüğü olayda polis ekiplerinin peşinde olduğu bir şüpheli daha yakalandı. Yakalanan dördüncü şüpheli Reis B.'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Bağcılar'da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan ekipler, bir araçtaki 4 şüpheliyi takibe almıştı. Yüzyıl Mahallesi'ne geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı. Ağır yaralanan bir çocuk babası Erhan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Serdar B., Oğuzhan I. ve yaşı 18'den küçük Kadir A. hızla yakalanmıştı. Çalışmalarına devam eden ekipler 4. şüpheli Reis B.'yi de yakaladı. B.'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.
İhlas Haber Ajansı
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